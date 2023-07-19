وفاة شاب غرقا وإنقاذ آخر في شاطئ سيران بسكيكدة

تدخلت عناصر الحماية المدنية والحراس الموسميين، اليوم الأربعاء، في حدود الساعة العاشرة، لأجل عملية إنقاد شخصين من الغرق في شاطئ سيران 02 ببلدية سكيكدة.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، تم نقل الضحيتين، إلى المركز الصحي العربي بن مهيدي، بعدما قدمت لهما الإسعافات الأولية، حيث يتواجد أحدهما في حالة خطيرة.

وأضاف البيان، أن الشاب الذي تم إنقاذه ويبلغ من العمر 31 سنة، في حالة خطيرة، وينحدر من ولاية ميلة، تم تأكيد الوفاة من طرف الطبيب المناوب.

فيما يتواجد الشاب الثاني والبالغ من العمر 30 سنة، والذي ينحدر من ولاية سطيف، في حالة مستقرة.