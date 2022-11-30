وفاة شاب في إنقلاب سيارة بتيارت

لقي شاب حتفه، يبلغ من العمر 21 سنة، ليلة أمس الثلاثاء، إثر حادث مرور وقع على مستوى طريق عين ڨاسمة ببلدية ودائرة تيارت.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، تدخل أعوان الوحدة الرئيسية بتيارت على الساعة العاشرة ليلا من أجل الحادث. وتمثل الحادث في إنحراف وإنقلاب سيارة من نوع Renault Clio.

وخلف الحادث وفاة شاب يبلغ من العمر 21سنة، تم تحويله من طرف مصالح الحماية إلي مصلحة حفظ الجثث بالمؤسسة الإستشفائية يوسف الدمرجي.