وفاة شاب في اصطدام مركبتين بسوق أهراس

لقي شاب يبلغ من العمر 32 سنة، حتفه، اليوم الجمعة، في حادث مرور خطير وقع صباح اليوم بين بلديتي الراڨوبة ومداوروش في سوق أهراس.

وتدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بمداوروش في هذا الحادث، على الساعة 11:50. حيث تمثل في اصطدام سيارتين من نوع برتنار وبيجو 505.

مخلفا ضحية متوفية في عين المكان وهو سائق سيارة بيجو 505، يبلغ من العمر 32 سنة.

أما سائق سيارة برتنار ومرافقه فلهما إصابات متعددة، حيث تم إلى المجمع الصحي بمداوروش.

فيما تم تحويل الضحية المتوفية الى مصلحة حفظ الجثث في نفس المجمع الصحي.

كما تم فتح تحقيق من مصالح الدرك الوطني لمعرفة أسباب الحادث.

هذا وتوجه مصالح الحماية المدنية نداء الى السائقين ومستعملي الطرق لإحترام قانون المرور والتقليل من السرعة وتفادي المناورات والتجاوزات الخطيرة.

طالع أيضا:

وفاة أم وإبنها إختناقا بالغاز في العاصمة

كما لقي شخصين حتفهما، إختناقا بالغاز المنبعث من سخان الماء، اليوم الجمعة، وذلك بمسكنهما العائلي الواقع بزرالدة في العاصمة.

وتدخلت مصالح الحماية المدنية لولاية الجزائر، في هذا الحادث منتصف نهار اليوم الجمعة، وذلك بحي 50 مسكن فيلا رقم 14 بلدية زرالدة.

أين تم إجلاء ضحيتين، ويتعلق الأمر بالأم “67 سنة”، وإبنها “40 سنة”، وتم نقلهما إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى مصطفى باشا.

للإشارة فإن الضحية والذي يدعى “دويفي سيد علي”، يعمل في سلك الأمن الوطني.

كما يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على أخبار عاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

كما حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp