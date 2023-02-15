وفاة شاب في حادث انحراف وإنقلاب سيارة رباعية الدفع بتمنراست

توفي شخص اليوم إثر حادث مرور وقع على مستوى ولاية تمنراست وذلك بحوالي 7 كلم من مقر الولاية .

وحسب مصالح الحماية المدنية الحادث تمثل في انحراف وإنقلاب سيارة رباعية الدفع تحمل ترقيم ولاية تمنراست. ما أسفر عن هلاك شخص بعين المكان يبلغ 23 سنة جنس ذكر.

وعلى إثر ذلك تدخلت المصالح العملياتية للحماية المدنية لبرج باجي مختار لنقل الجثة نقلت من طرف مصالحنا نحو مصلحة حفظ الجثت بمستشفى المختلط البلدية.