إعــــلانات
الوطني

وفاة شاب في حادث مرور بالبويرة

بقلم نادية بن طاهر
وفاة شاب في حادث مرور بالبويرة
  • 613
  • 0

توفي شخص اليوم الثلاثاء، في حادث مرور وقع على مستوى الطريق السيّار باتجاه البويرة، وتحديدًا في بلدية ودائرة الأخضرية.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، تدخلت ذات مصالح في هذا الحادث، على الساعة الثامنة صباحاً. وذلك فور  تلقيها بلاغًا بوقوع حادث انحراف سيارة.

وقد خلّف الحادث، وفاة شخص في عين المكان، يبلغ من العمر 28 سنة.

وقامت فرق الحماية، بتحويل جثمان الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.

فيما باشرت السلطات المختصة تحقيقاتها لمعرفة الأسباب الدقيقة وراء هذا الحادث الأليم.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/ohMzE
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر