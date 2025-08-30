إعــــلانات
وفاة شاب في حادث مرور بجيجل

بقلم نادية بن طاهر
لقي شاب يبلغ من العمر 20 سنة حتفه وأصيب آخر في حادث مرور مأساوي وقع اليوم السبت، على الطريق الوطني رقم 43 بولاية جيجل.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، وقع الحادث، بمنطقة الجناح ببلدية سيدي عبد العزيز. حيث انحرفت سيارة وانقلبت.

وأسفر الحادث عن وفاة سائق السيارة، فيما أصيب مرافقه بجروح.

وقامت فرق الإسعاف بنقل المصاب إلى المستشفى المحلي لتلقي العلاج.

بينما تم تحويل جثة الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث بذات المؤسسة.

