وفاة شاب في حفرة كان ينقب بداخلها على مادة الرصاص بباتنة

لقي مساء اليوم شاب من مواليد 1992 حتفه داخل حفرة بعمق حوالي مترين ونصف، كان يُنقب بداخلها على مادة الرصاص بجوار المحول الشمالي لمدينة باتنة.

وكانت مصالح الحماية المدنية قد قامت بانتشال جثة الضحية ثم نقلها إلى مصلحة الحفظ بمستشفى باتنة الجامعي، وتعد هذه الحادثة الثالثة من نوعها في ظرف اشهر قليلة، إذ سبق أن توفي شخصين آخرين بنفس الطريقة وفي نفس الموقع الذي يقصده يوميا عشرات الشباب للبحث عن مادة الرصاص المدفونة بكميات كبيرة في تلك المنطقة منذ سنوات.