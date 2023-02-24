وفاة شاب وإصابة آخر في تصادم مركبتين بوهران

لقي شخص حتفه، وأصيب آخر، فجر اليوم الجمعة، إثر حادث مرور وقع على مستوى طريق الميناء قرب نفق ميرة بلدية و دائرة وهران.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، تمثل الحادث، في تصادم بين سيارتين سياحيتين.

وتوجهت إسعافات الحماية المدنية إلى عين المكان، أين تم تسجيل وفاة رجل يبلغ من العمر حوالي 32 سنة.

حيث تم تحويل جثة المتوفي، نحو مصلحة حفظ الجثث بمستشفى وهران الجامعي.

كما سجلت مصالح الحماية المدنية، خلال نفس الحادث جريح يبلغ من العمر حوالي 53 سنة يعاني من إصابة على مستوى الرأس والظهر.

وتم إسعاف الضحية، وتحويله على جناح السرعة نحو مصلحة الاستعجالات بنفس المستشفى.