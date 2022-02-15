وفاة شاب وإصابة آخر في حادث مرور ببومرداس

لقي شخص حتفه، صبيحة اليوم الثلاثاء، في حادث انحراف سيارة بالطريق السيار في بومرداس.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، فقد تدخلت الوحدة الثانوية لدائرة خميس الخشنة، لأجل هذا الحادث.

كما تمثل الحادث، في انحراف سيارة نفعية على مستوى طريق السيار شرق غرب الاربعطاش اتجاه الجزائر.

وأسفر الحادث عن وفاة شخص يبلغ من العمر 28 عاما في عين المكان. كما أسفر احادث على مصاب من جنس ذكر يبلغ من العمر 19 سنة.

هذا وتم نقل الضحيتين، من طرف مصالح الحماية المدنية، غلى مستشفى الأخضرية.

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وفاة 34 شخصا في حوادث المرور خلال أسبوع

لقي 34 شخصا حتفهم و أصيب 1209 آخرون في حوادث مرور، وقعت في مناطق متفرقة من ولايات الوطن خلال أسبوع. وفي حصيلة أسبوعية لمصالح الحماية المدنية، فقد كشفت هذه الاخيرة عن تسجيلها خلال الفترة الممتدة ما بين 6 إلى 12من الشهر الجاري 21536 تدخل. كما قامت وحدات الحماية المدنية بـ 1870 تـدخـل من أجل 1067 حادث مرور أدت إلى وفاة 34 شخصا. و جرح 1209 آخرين تم إسعافهم و نقلهم إلى المراكز الإستشفائية. كما سجلت أثقل حصـيلة في ولاية البليدة بوفاة 3 أشخاص في مكان الحادث وجرح 50 آخرين. حيث تم إسعافهم وتحويلهــم إلى المراكز الاستشفائية على إثـر 50 حادث مرور. وبالنسبة لعمليات الإجلاء الصحي قامت وحدات الحماية بـ 13559 تدخل. أين تم من خلالها إسـعاف و إجلاء 13181 جريح ومريض إلى المستشفيات من طرف أعوان الحماية المدنية. كما قامت وحدات الحماية المدنية بـ 838 تدخلا سمحت بإخماد 511 حريق منها منزلية صناعية وحرائق مختلفة. أهمها في ولاية الجزائر حيث سجلت 81 تدخل على إثر 54 حريق. وخلال نفس الفترة، قامت وحدات الحماية في مجال العمليات المختلفة بـ 5269 تدخل لتغطية 4704 عملية إسعاف وإنقاذ 486 شخصا من الخطر. و فيما يخص النشاطات المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا، قامت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة عبر كافة التراب الوطني بـ 173 عملية تحسيسية لفائدة المواطنين عبر 58 ولاية تحثهم وتذكرهم على ضرورة إحترام قواعد الحجر الصحي. بالإضافة إلى القيام بـ 155 عملية تعقيم عامة عبر 58 ولاية مست عدة منشآت وهياكل عمومية وخاصة المجمعات السكنية والشوارع.

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