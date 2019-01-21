وفاة شاب وإصابة أخر في إصطدام سيارة بحاجز إسمنتي بعين الدفلى

لقي شاب شاب وأصيب مرافقه بصدمة إثر حادث مرور وقع على مستوى الطريق السيار شرق-غرب بولاية عين الدفلى.

وحسب معلومات لـ النهار فإن الحادث وقع اليوم بالمكان المسمى أولاد المهدي بلدية الحسينية بذات الولاية.

الحادث تمثل في انحراف سيارة سياحية و اصطدامها بالحاجز الإسمنتي ما خلف وفاة سائقها 23 سنة في عين المكان.

فيما اصيب مرافقه والبالغ من العمر 18 سنة.

حيث قامت مصالح الحماية المدنية لولاية عين الدفلى اين تم تحويل جثة الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى خميس مليانة.

كما قدمت الإسعافات الأولية للمصاب في عين المكان قبل أن يتم تحويله إلى العيادة الصحية ببومدفع.

من جهتها مصالح الدرك الوطني فتحت تحقيقا لتحديد سبب الحقيقي لوقوع الحادث.