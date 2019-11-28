وفاة شاب وإصابة 10 آخرين في حادث مرور بسطيف

لقي عشريني مصرعه، وأصيب 10 اخرون بجروح، في حادث اصطدام حافلة لنقل المسافرين من نوع بيجو j9، بدراجة نارية sym.

ووقع الحادث على مستوى الطريق الوطني رقم 77 مشتة كعوان، بلدية قلة الزرقاء.

وحسب بيان صادر عن المكلف بالاعلام للحماية المدنية لسطيف، فان سبب الاصطدام كان نتيجة سوء الأحوال الجوية، وصعوبة الطريق الولائي أحادي الاتجاه.

وأصيب في الحادث شاب آخر، كان مرافقا للضحية بجروح، فيما أسعفت فرق النجدة وحدة العلمة باقي الجرحى.

وتم فتح تحقيق في ملابسات الحادث، من طرف الدرك الوطني بالقلة الزرقاء التابعة لكتيبة العلمةـ بالمجموعة الإقليمية لسطيف.