وفاة شاب وإصابة 3 آخرين في حادث مرور بسيدي مزغيش بولاية سكيكدة

شهدت بلدية سيدي مزغيش يولاية سكيكدة حادث مرور خطير، ظهر يوم الجمعة، أدى إلى وفاة شاب يبلغ من العمر 32 سنة وإصابة ثلاثة أشخاص آخرين بجروح متفاوتة.

وأوضح بيان للحماية المدنية أن الحادث وقع على الساعة 14:02، على مستوى الطريق الولائي رقم 142 بمنطقة أم قطيطة. إثر اصطدام بين سيارة سياحية ودراجة نارية.

وتم نقل الضحية المتوفى إلى العيادة المتعددة الخدمات بسيدي مزغيش. بينما تم إسعاف المصابين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و59 سنة، لتلقي الرعاية الطبية.