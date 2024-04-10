وفاة شاب وإصابة 3 أخرين في إصطدام بين سيارتين في سطيف

لقي شخص حتفه فيما أصيب 3 أخرين بجروح إثر حادث على مستوى الطريق الولائي رقم 140 بأولاد قاسم بلدية قلال ودائرة عين ولمان في سطيف.

وحسب بيان مصالح الحماية المدنية تدخلت على الساعة 13سا و42 دقيقة، من اجل حادث تصادم بين سيارتين ببلدية قلال.

وخلف الحادث وفاة شخص يبلغ من العمر 20 سنة واصابة 3 آخرين تتراوح أعمارهم ما بين 23 سنة و60 سنة.

تم اسعافهم ونقلهم الى مستشفى عين ولمان اما الضحية المتوفية تم نقلها الى مصلحة حفظ الجثث لذات المؤسسة.