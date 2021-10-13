وفاة شاب واصابة 3 آخرين في اصطدام سيارتين بوهران

لقي زوال اليوم شخص يبلغ من العمر 28 حتفه فيما أصيب 3 آخرين في حادث مرور مريع على مستوى الطريق الوطني رقم 13 بالقرب من دوار السلاطنة بلدية بوفاطيس دائرة وادي تليلات بوهران اثر اصطدام سيارتين.

وحدات الحماية المدنية ومباشرة بعد تلقيها نداء النجدة تنقلت على جناح السرعة إلى موقع الحادث أين تم تحويل جثة الضحية المتوفى بعين المكان نحو مصلحة حفظ الجثث بمستشفى المحقن. فيما تم نقل الجرحى الثلاث والذين تتراوح أعمارهم ما بين 28 إلى 50 سنة بسبب إصابتهم بجروح متفاوتة الخطورة نحو مصلحة الاستعجالات بذات المستشفى.