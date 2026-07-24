وفاة شاب وطفل غرقا في البحر بسكيكدة والشلف

توفي شخصان غرقاً في حادثين منفصلين، فجر اليوم الجمعة، بكل من ولايتي سكيكدة والشلف، عقب تدخل فرق البحث والإنقاذ التابعة للحماية المدنية لانتشال الجثتين ونقلهما إلى المستشفيات المحلية.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، توفي شاب يبلغ من العمر 33 سنة غرقاً. بشاطئ “تمنارت 01” المسموح للسباحة ببلدية الشرائع في دائرة القل، في سكيكدة.

وكانت مصالح الحماية المدنية قد تدخلت على الساعة 03:58 صباحاً، حيث سخرت 5 غطاسين وقارباً مطاطياً نصف صلب للقيام بعملية البحث. والتي كُللت بانتشال جثة الضحية على الساعة 06:38 صباحاً ونقلها إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى القل.

وفي حادث مماثل بولاية الشلف، توفي طفل يبلغ من العمر 12 سنة غرقاً بشاطئ “القلتة غرب”. خارج أوقات الحراسة ببلدية ودائرة المرسى.

وتدخلت الإسعافات في حدود الساعة 03:50 صباحاً إثر تلقي البلاغ. لتتمكن من انتشال جثة الطفل المتوفى على الساعة 04:16 صباحاً ونقلها مباشرة إلى المستشفى المحلي.