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أخبار الجزائر

وفاة شخصين إثر إنحراف مركبة ببرج بوعريريج

بقلم نادية بن طاهر
وفاة شخصين إثر إنحراف مركبة ببرج بوعريريج
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لقي شخصان حتفهما، اليوم الإثنين، إثر حادث مرور بالطريق السيّار شرق غرب اتجاه الجزائر من برج بوعريريج.

وحسب مصالح الحماية المدنية، وقع الحادث، قبل محطة عين زادة اتجاه الجزائر. وتمثل الحادث في اصطدام بين سيارة وشاحنة ذات مقطورة.

وخلف الحادث وفاة شخصين، ويتعلق الأمر برجل يبلغ من العمر 68 سنة وإمرأة 60 سنة. فيما أصيب السائق والذي يبلغ من العمر 37 سنة بجروح مختلفة.

وتم نقل الضحيتين، إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى بوزيدي لخضر.

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