وفاة شخصين إثر اصطدام سيارة بشجرة في الطارف

تدخلت الوحدة الثانوية للحماية لدائرة القالة في الطارف، ليلة أمس السبت، لأجل حادث مرور مميت.

ووقع الحادث، إثر انحراف سيارة واصطدامها بشجرة على مستوى الطريق الوطني 44 الزانة بلدية القالة.

وخلف الحادث، وفاة شخصين يبلغان من العمر 28 و33 سنة، واصابة شخص وإمراة بجروح خفيفة وفي حالة صدمة.

وتم اسعاف المصابين، واجلائهما من طرف مصالح الحماية المدنية إلى مستشفى القالة.

من جهتها المصالح الامنية وعقب سماعها بالحادث، سارعت إلى عين المكان وقامت بمعاينة اولية له وفتحت تحقيق لمعرفة اسباب الحادث الحقيقية.

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تقرت..3 وفيات إثر حادث مرور بالطريق الوطني رقم 3

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 2 آخرين، أمس السبت، اثر حادث مرور تمثل في اصطدام سيارتين على الطريق الوطني رقم 03 الرابط بين ولايتي تقرت وورقلة.

ووقع الحادث على مستوى بلدية الحجيرة، هذا وتدخلت فرق الحماية المدنية بالحجيرة لنقل المصابين والضحايا،

كما فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا لمعرفة الاسباب الحقيقة وراء هذا الحادث.