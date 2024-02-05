وفاة شخصين إثر حادث مرور في العاصمة

تدخلت وحدات الحماية المدنية، اليوم الاثنين، في حدود الساعة 11 سا و34 د ، على إثر حادث مرور يتمثل في اصطدام سيارة بشاحنة أشغال الإنارة. أين كانت متوقفة من أجل أشغال الصيانة في الجانب الثالث للطريق السريع الاجتنابي الشمالي -باب الشرق – دار البيضاء. تبعه اصطدام تسلسلي لسيارة أخرى.

كما خلف الحادث وفاة شخصين في عين المكان، الأول 68 سنة من جنس ذكر، والثاني 64 سنة جنس أنثى .

وسخرت الحماية المدنية، لهذا الحادث مسعفي دراج، سيارة إسعاف طبية، سيارتان إسعاف صحية، شاحنة مضخة وخزان. وسيارة إسعاف الطرقات وسيارة اتصال.