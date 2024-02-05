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أخبار الجزائر

وفاة شخصين إثر حادث مرور في العاصمة

بقلم أسماء.ع
وفاة شخصين إثر حادث مرور في العاصمة
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تدخلت وحدات الحماية المدنية، اليوم الاثنين، في حدود الساعة 11 سا و34 د ، على إثر حادث مرور يتمثل في اصطدام سيارة بشاحنة أشغال الإنارة. أين كانت متوقفة من أجل أشغال الصيانة في الجانب الثالث للطريق السريع الاجتنابي الشمالي -باب الشرق – دار البيضاء. تبعه اصطدام تسلسلي لسيارة أخرى.

كما خلف الحادث  وفاة شخصين في عين المكان، الأول 68 سنة من جنس ذكر، والثاني 64 سنة جنس أنثى .

وسخرت الحماية المدنية، لهذا الحادث مسعفي دراج،  سيارة إسعاف طبية، سيارتان إسعاف صحية، شاحنة مضخة وخزان. وسيارة إسعاف الطرقات وسيارة اتصال.

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