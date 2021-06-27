وفاة شخصين إثر حوادث مرور واختناق 3 أشخاص بسبب حريق خلال 24 ساعة

لقي شخصان حتفهما وأصيب 160 آخرون في حوادث مرور وقعت في مناطق مختلفة من الوطن خلال الـ 24 ساعة الأخيرة. وباشرت ذات الوحدات بإخماد 3 حرائق حضرية مختلفة على مستوى ولايات الجزائر، عنابة وسطيف، حيث أدت إلى اختناق 3 أشخاص. وتم التكفل بهم فيعين المكان و تحويلهم إلى المستشفى المحلي بالعاصمة

وتدخلت المصلحة لولاية عنابة، إثر تسرب غاز من سخان الماء متبوع بانفجار داخل مرآب أثناء أعمال الصيانة بالطابق الأرضي لبناية. حيث خلف الحادث إصابة 3 أشخاص بحروق من الدرجة الثانية، قدمت لهم الإسعافات الأولية وتم تحويلهم إلى مستشفى سرايدي.

وخلال نفس الفترة، قامت الوحدات، في إطار النشاطات المتعلقة بالوقاية من انتشار كورونا وطنيا بـ30 عملية تحسيسية عبر 6 ولايات. وهذا لتذكير المواطنين، بضرورة احترام قواعد الحجر الصحي والتباعد الجسدي. بالإضافة إلى القيام بـ25 عملية تعقيم عبر 3 ولايات، عبر منشآت وهياكل عمومية وخاصة المجمعات السكنية والشوارع.