وفاة شخصين إثر سقوطهما من عمارتين بوهران

تدخلت عناصر الحماية المدنية من أجل حادث سقوط شخصين من عمارتين بولاية وهران.

وحسب ذات المصالح، فقد تدخلت من أجل نقل شخص سقط من الطابق العاشر لعمارة متكونة من 10 طوابق بالمكان المسمى إقامة مجاهد وسط مدينة وهران. حيث خلف الحادث وفاة شخص من جنس أنثى تبلغ من العمر حوالي 35 سنة. تم تحويلها إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى وهران الجامعي.

كما سجلت نفس العناصر حادث سقوط شخص من الطابق الثالث لعمارة متكونة من أربعة طوابق. بالمكان المسمى إقامة كوليبري حي خميستي ببئرالجير. أين أسفر عن وفاة شخص من جنس ذكر يبلغ من العمر حوالي 32 سنة. تم تحويله إلى مصلحة حفظ الجثث بالمؤسسة الإستشفائية أول نوفمبر بإيسطو.