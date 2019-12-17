وفاة شخصين إختناقا بالغاز ببلدية هواري بومدين في قالمة

توفي صبيحة اليوم، شخصين يبلغان من العمر 90 و79 سنة، داخل منزلهما ببلدية هواري بومدين غرب مدينة قالمة إختناقا بغاز ثاني أكسيد الكربون.

وتم تحويل جتثة الضحيتين إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى عين احسانية، لعرض جتثهما على مصلحة الطب الشرعي لمعرفة الأسباب الحقيقية للوفاة.

وحسب المعلومات المتوفرة للنهار، فإن إكتشاف وفاة الشخصين، جاءت إثر مكالمة هاتفية من قبل جيران الضحيتان.

واستدعى الأمر التدخل السريع من قبل عناصر الحماية المدنية والدرك الوطني، أين تم العثور على الشيخ والعجوز متوفيان بعين المكان نتيجة تسممهما بغاز ثاني أكسيد الكربون، المنبعث من سخان الماء.

من جهتها، فتحت المصالح الأمنية تحقيقا معمقا، بعد تنقلها الميداني إلى عين المكان، لتحديد ومعرفة الأسباب الحقيقية لهذه الحادثة الأليمة.