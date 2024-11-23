 وفاة شخصين إختناقا بالغاز بسطيف

لقي شخصان حتفهما، في حادث تسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من المدفأة بمسكن فرديR+1 ، بحي ذراع نزاعة، بلدية و دائرة عين الكبيرة ولاية سطيف، حسب ما أفادت به مصالح الحماية المدنية.

وأوضحت المصالح نفسها، أن اسعافاتها تدخلت من أجل حادث تسمم بغاز أحادي اكسيد الكربون. المنبعث من المدفأة بمسكن فرديR+1 ، بحي ذراع نزاعة، بلدية و دائرة عين الكبيرة.

حيث خلف الحادث وفاة شخصين من جنس ذكر يبلغان من العمر 31 سنة، تم نقلهما الى مستشفى عين الكبيرة.

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