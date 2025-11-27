وفاة شخصين إختناقا بالغاز داخل مصنع في سطيف

لقي شخصين مصرعها اليوم الخميس بسبب إستنشاقهما لغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من المدفأة بولاية سطيف

وتدخلت إسعافات الحماية المدنية على الساعة 07سا30د من أجل إسعاف شخصين متسممين بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من المدفأة داخل مصنع. بالمكان المسمى بني موسلي، بلدية بازر سكرة، دائرة العلمة.

خلف الحادث وفاة شخصين من جنس ذكر تم تحويلهما إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.

div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور