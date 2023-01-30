وفاة شخصين إختناقا بالغاز في الجلفة

لقي شخصين حتفهما، صباح اليوم الإثنين، إثر تعرضهما للإختناق بغاز أحادي اكسيد الكربون المنبعث من المدفأة في منزلهم بولاية الجلفة.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، تدخلت اسعافات الحماية على الساعة التاسعة صباحا في هذا الحادث.

ووقع الحادث، بسكنات طريق عين وسارة في بلدية حد الصحاري.

وتم تحويل جثث الضحايا، إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.

وبذلك، ارتفع عدد الوفيات منذ الفاتح جانفي إلى غاية الآن، إلى 52 حالة وفاة.