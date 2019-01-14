وفاة شخصين إختناقا بالغاز في المسيلة وخنشلة

هلك شخص يبلغ من العمر 26 سنة مختنقا بأول أكسيد الكربون بمقر سكناه “بحي البساتين” بمدينة “عين الملح”، في المسيلة.

وحسب بيان مصالح الحماية المدنية، فإن الشاب عثر عليه متوفيا صباح اليوم بمقر سكناه، ليتم تحويله إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى عين الملح.

من جهة أخرى، لقي شاب ثلاثيني مصرعه هو أيضا بسبب الإختناق بالغاز، حيث وجد جثة هامدة من داخل منزله الواقح بحي “بوزيد” وسط مدينة خنشلة.

الضحية، الذي وجد متوفيا بسبب إختناقه جراء إستنشاقه غاز أول أكسيد الكربون المنبعث من موقد ناري للطهي.

وقامت مصالح الحماية المدنية، بنقل الجثة إلى المصلحة المعنية بمستشفى علي بوسحابة.

من جهتها المصالح الأمنية المختصة إقليميا تحقيقا لمعرفة ظروف وملابسات الحادث.