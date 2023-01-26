وفاة شخصين إختناقا بغاز الطابونة في سيدي بلعباس وقالمة

لقي شخصين حتفهما اليوم الخميس، إثر تعرضهما للإختناق بالغاز المنبعث من الطابونة بكل من ولايتي سيدي بلعباس وقالمة.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، تتعلق الحالة الأولى، برجل يبلغ من العمر 71 سنة.

وتوفي المعني، اثر استنشاقه لغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من الطابونة.

وتدخلت اسعافات الحماية المدنية، على الساعة السابعة والنصف، في هذا الحادث.

ووقع الحادث، بحي سيدي الجيلالي في ولاية سيدي بلعباس، حيث تم تحويل الضحية، إلى مصلحة حفظ الجثث للمستشفى المحلي.

وتتعلق الحالة الثانية، بشخص يبلغ من العمر 38 سنة، حيث توفي اثر استنشاقه لغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من الطابونة.

وتدخلت إسعافات الحماية المدنية على الساعة السابعة صباحا في هذا الحادث، والذي وقع بقرية يخلف خليفة في ولاية قالمة.

وتم تحويل المتوفي إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى وادي الزناتي.