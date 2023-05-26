وفاة شخصين إختناقا وإنقاذ آخر داخل بئر في سوق أهراس

توفي شخصين، وتم إنقاذ آخر، إثر إختناقهم بغازات منبعثة من مضخة مائية داخل بئر بولاية سوق أهراس.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، تدخلت وحدات سدراتة منتصف نهار اليوم الجمعة في هذا الحادث.

أين تعرض 3 أشخاص للإختناق بغاز منبعث من مضخة مائية داخل بئر بعمق حوالي 10 امتار، بحي النصر ببلدية سدراتة.

وتم تسجيل وفاة في عين المكان لرجلين يبلغان من العمر 48 و55 سنة، في حين تم انقاذ الضحية الثالثة وهو رجل يبلغ من العمر 43 سنة.

وقدمت للمعني الاسعافات الأولية، ثم نقل إلى مستشفى هواري بومدين. في حين تم نقل جثماني الضحيتين المتوفيتين الى مصلحة حفظ الجثث لذات المستشفى.