وفاة شخصين اختناقا بالغاز خلال الـ 48 ساعة الأخيرة

أخبار الجزائر
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وفاة شخصين اختناقا بالغاز خلال الـ 48 ساعة الأخيرة
بقلم نسرين محفوف

قدمت مصالح الحماية المدنية الإسعافات الأولية لـ 46 شخصا، اختنقوا إثر استنشاقهم لغاز أحادي اكسيد الكربون، خلال 48 ساعة الأخيرة.

وسجلت وفاة شخصين مختنقين بغاز أحادي اكسيد الكربون، الحالة الأولى تتعلق بامرأة تبلغ من العمر 72 سنة متوفية مختنقة.

وتم العثور عليها مختنقة، داخل منزلها المتواجد بحي 56 مسكنا بولاية البويرة.

فيما تتعلق الحالة الثانية برجل يبلغ 61 سنة، توفي داخل المسكن العائلي المتواجد ببلدية ودائرة بوزينة بولاية باتنة.

كما تدخلت وحدات الحماية المدنية من أجل إطفاء 5 حرائق حضرية ومختلفة.

ويتعلق الأمر بكل من ولاية المسيلة، بومرداس، تيزي وزو و قسنطينة.

وتسببت هذه الحرائق في وفاة امرأة و اصابة شخص بحروق و اصابة شخصين بضيق في التنفس.

وهذا على اثر حريق شب بمسكن متواجد ببلدية عين الزاوية دائرة ذراع الميزان بولاية تيزي وزو.


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