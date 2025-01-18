وفاة شخصين اختناقا بالغاز في أم البواقي

لقي شخص حتفه، اليوم السبت، إثر تعرضه لحادث تسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون، بمنزله العائلي الكائن بدوار أولاد عمارة، ببلدية سيقوس في أم البواقي.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، تعرض الضحية، للاختناق، بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من المدفأة.

وخلف الحادث، حالة وفاة من جنس ذكر يبلغ من العمر 61 سنة. حيث تم نقله إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.

كما توفي شخص آخر، اختناقا بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من موقد طهي “طابونة”، بالمكان المسمى مشتة سافل متوسة، ببلدية وادي نيني ودائرة فكيرينة.

ويتعلق الأمر بشاب يبلغ من العمر 35 سنة، حيث تم نقله إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.