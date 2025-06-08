وفاة شخصين اختناقا بالغاز في بجاية

لقي شخصان، اليوم الأحد، حتفهما اختناقا بغاز أوكسيد الكربون في ولاية بجاية.

وتدخلت مصالح الحماية المدنية، على الساعة 10 سا و41 دقيقة، من أجل إسعاف شخصين مختنقين. إثر استنشاقهما للغاز بمنطقة النشاطات أولاد محمد، ببلدية و دائرة الشلف.

وخلّف الحادث وفاة شخصين من كلا الجنسين يبلغان من العمر 70 و79 سنة. تم تحويلهما إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.

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