وفاة شخصين اختناقا بالغاز في سطيف

لقي شخصان مصرعهما اليوم الثلاثاء، اختناقا بسبب استنشاقهما لغاز أحادي أكسيد الكربون بولاية سطيف.

وتدخلت مصالح الحماية المدنية على الساعة 09 سا05د لأجل إسعاف شخصين تعرضا لتسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من المدفأة. بالمكان المسمى شارع 01 نوفمبر، بلدية ودائرة العلمة.

الحادث أسفر عن وفاة شخصين “رجل وامرأة” يبلغان من العمر حوالي 70 و80 سنة، تم نقلهما إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.

div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور