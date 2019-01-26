وفاة شخصين اختناقا بالغاز وانقاذ 66 آخرين خلال يوم

سجلت وحدات الحماية المدنية 3183 تدخل في عــدة مناطق مختلفة من الوطن في حوادث مختلفة، خلال يوم.

حيث توفي شخصين، رجل 57 سنة وإمراة 55 سنة، متسممين بغاز أحادي أكسيد الكربون، بحي الكوبي ببلدية صدوق ببجاية.

لترتفع حصيلة وفيات الغاز القاتل منذ بداية جانفي، إلى 46 وفاة و444 شخص منقذ .

فيما تدخلت مصالح الحماية المدنية لتقديم الإسعافات الأولية لـ66 شخص، أصيبوا باختناقات جراء استنشاقهم غاز أحادي أكسيد الكربون.

وذلك في كل من سطيف بـ16 شخص، وميلة 8 أشخاص، بويرة 5 أشخاص، تسمسيلت 7 أشخاص.

بالإضافة إلى خنشلة 12 شخص، برج بوعريريج 4 أشخاص، قسنطينة 3 أشخاص ، تلمسان 5 أشخاص و جيجل 6 أشخاص .