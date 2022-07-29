وفاة شخصين اختناقا داخل بئر في “ضاية سلوين” بالجلفة

لقيَ، نهاية الأسبوع الفارط، شخصان مصرعهما على الفور، الأول يدعى “مسعود قزيم”، يبلغ من العمر 48 سنة، يعمل كمساعد أول في صفوف المجموعة الإقليمية للدرك الوطني في عين الدفلى، والثاني يدعى “طاهر إبراهيمي”، يبلغ من العمر 30 سنة، ابن أخته، نتيجة استنشاقهما لغاز أحادي أكسيد الكربون “co” المنبعث من محرك يعمل بمادة “المازوت” كان مثبتا داخل بئر تقليدي أثناء عملية تنظيفه في منطقة “ضاية سلوين” الفلاحية بإقليم بلدية “المليليحة” في دائرة “دار الشيوخ” شمال عاصمة الولاية الجلفة.

وحسب مصادر “النهار”، التي أشارت إلى أن الجثتين تم إخراجهما وتحويلهما من طرف مصالح الحماية المدنية إلى مصلحة حفظ الجثث في مستشفى “المجاهد عبد القادر محاد” بمدينة الجلفة، بينما فتحت مصالح الأمن المختصة تحقيقا في الواقعة.

للإشارة، فإنها ليست الواقعة الأولى من نوعها، فمنذ مدة توفي إبن رئيس البلدية السابق في نفس الظروف وبذات المنطقة.