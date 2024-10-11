وفاة شخصين بصعقة كهربائية في أم البواقي

لقي شخصين مصرعهما وأصيب آخر بصعقة كهربائية في ولاية ام البواقي.

وقد تدخلت مصالح الحماية المدنية على الساعة 06سا45د من أجل إسعاف 03 أشخاص. إثر إصابته بصعقة كهربائية من عمود كهربائي ذو ضغط عالي. بالطريق الوطني رقم 03 من قرب محطة الخدمات ببلدية ودائرة سوق نعمان.

وخلف الحادث وفاة شخصين وإصابة شخص آخر يبلغ من العمر 24 سنة.

وقد تم إسعافه ونقله الى عيادة متعددة الخدمات بسوق نعمان.

أما الشخصين المتوفيين تم تحويلهم إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.