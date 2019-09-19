وفاة شخصين بعد اختناقهما في بئر تقليدي بضاية سلوين بالجلفة

شهدت، صبيحة اليوم، بلدية المليليحة بولاية الجلفة، حادثة أليمة تمثلت في وفاة شيخ وشابّ بعد اختناقهما في بئر عميق.

ويقع البئر على مستوى المنطقة الريفية “ضاية السلوين” التابعة لنفس البلدية بدائرة الشيوخ.

وحسبما أفاد به مصدر “النهار أونلاين” فإنّ الضحيتان كانا يقومان بتنظيف بئر عمقه أزيد من 10 أمتار.

وبعد أن قاما الضحيتان بإنزال محرك يعمل بالمازوت لاستعماله في عملية التنظيف، تسببت الغازات المنبعثة منه في إصابتهما باختناق.

وتدخلت وحدات الحماية المدنية، لنقل كهل 65 سنة وشابّ يبلغ من العمر 30 سنة،إختنقا داخل بئر تقليدي.

و أضاف ذات المصدر، أنّ الضحية الأولى توفي في عين المكان، والثاني لفظ أنفاسه بمستشفى دار الشيوخ.