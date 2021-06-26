وفاة شخصين بعد انفجار قارورة غاز في أم البواقي

الحادث خلّف جرح ضحيتين آخرين يرقدان في مستشفى “عين فكرون”

خلّفت حادثة انفجار قارورة غاز البوتان التي وقعت، خلال اليومين الفارطين، في الحي الشعبي “السطحة” ببلدية “عين فكرون” في ولاية أم البواقي، وفاة شخصين، ويتعلق الأمر بكل من “ح.ص” و”ن.س”، وهما ربّا أسرتين مشكلتين من عدة أفراد.

بعد مكوثهما بمستشفى قسنطينة الجامعي تحت العناية المركزة، إثر إصابتهما بجروح وحروق وصفت بالخطيرة، بعد انفجار قارورة غاز البوتان داخل محل كان فيه أربعة أشخاص، حسب ما أكدته المصادر، حيث تم نقلهم إلى مستشفى “عمر حمودة” في “عين فكرون.

ليتم تحويل اثنين منهم إلى قسنطينة نظرا لوضعيتهما الصحية الحرجة، ليتوفى الضحيتان بعد مكوثهما في هذه المؤسسة الاستشفائية لأكثر من يومين، فيما لا يزال المصابان الآخران تحت العناية والرقابة الطبية إلى غاية امتثالهما للشفاء.

جدير بالذكر أن جثماني المتوفيين وريا الثرى، أول أمس، في جو مهيب وحزن كبير، ارتسم على وجوه الحاضرين ممن شيّع الضحيتان من سكان مدينة “عين فكرون”.