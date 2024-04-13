وفاة شخصين تسمما بالغاز بأم البواقي

توفي شخصان جراء استنشاق غاز أحادي اكسيد الكربون المنبعث من الموقد ( طابونة ) بحي 88 سكن ترقوي بلدية و دائرة أم البواقي، حسب ما أفادت به مصالح الحماية المدنية.

وأوضح المصدر نفسه، أنها سجلت على الساعة 10سا10د، من أجل حادث تسمم بغاز أحادي اكسيد الكربون. المنبعث من الموقد ( طابونة ) بحي 88 سكن ترقوي بلدية ودائرة أم البواقي.

وخلف الحادث وفاة شخصين ذكر وأنثى يبلغان من العمر 43 و 45 سنة. تم نقلهما الى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.

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