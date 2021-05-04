وفاة شخصين جرفتهما السيول بعد ارتفاع منسوب مياه الوادي في “امدوكال” بباتنة

عقب أمطار غزيرة تهاطلت على المنطقة طيلة الليلة ما قبل الماضية

تسبب، فجر أمس، ارتفاع منسوب مياه مجرى مائي بالمكان المسمى “السطح” ببلدية “امدوكال” جنوب باتنة، في وفاة شخصين جرفتهما السيول.

وحسب مصالح الحماية المدنية لـ”النهار”، فإنه تم العثور على جثة الشخص الأول البالغ من العمر 40 سنة، فيما لا تزال جهود مختلف فرق التدخل متواصلة في البحث عن المفقود الثاني.

وقد دعمت مصالح الحماية المدنية الوحدة المتدخلة بـ 4 وحدات، بالإضافة إلى فرقة الغطاسين، الفرقة السينوتقنية وفرقة البحث والتدخل في الأماكن الوعرة.

واستنادا إلى ما علمته “النهار” من مصادر محلية، فإن 3 أشخاص كانوا يعبرون المجرى على متن جرار فلاحي، قبل أن ينقلب بهم بسبب الأمطار الغزيرة، ليتدخل اثنان منهم لإنقاذ مرافقهما الثالث من الغرق، قبل أن يلقيا حتفاهما، علما أن ولاية باتنة سجلت طيلة الليلة ما قبل الماضية أمطارا غزيرة لم تشهدها المنطقة منذ فترة طويلة، وهو ما جعل مصالح الحماية المدنية توجه نداءاتها للمواطنين، داعية إياهم بتوخي الحيطة والحذر، وعدم المجازفة في قطع الأودية والمجاري المائية.