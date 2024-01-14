وفاة شخصين دهسا بالعاصمة

لقي شخصين مصرعها بعد دهسهما في حادثين متفرقين بالجزائر العاصمة.

وتدخلت مصالح الحماية المدنية لولاية الجزائر على الساعة 19سا15د. من أجل حادث دهس سيارة لشخص بطريق خميستي رمضان بلدية معالمة بدائرة زرالدة. خلّف الحادث وفاة شخص من جنس ذكر يبلغ من العمر 70 سنة. تم نقله إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.

كما تدخلت ذات المصالح اليوم الأحد على الساعة 06 سا 14د. من أجل حادث دهس سيارة لشخص بالطريق السريع بلدية الرغاية دائرة الرويبة. حيث خلّف الحادث وفاة شخص من جسر ذكر يبلغ من العمر 65 سنة. تم نقله إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.