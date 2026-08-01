وفاة شخصين سقط عليهما جدار في وهران

توفي شخصان، اليوم السبت، إثر حادث تمثل في سقوط جدار على عاملَي بناء داخل مسكن أرضي في طور الإنجاز بحي بلهاشمي الرقيعية، ببلدية بوفاطيس في وهران.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، خلّف الحادث وفاة شخصين في عين المكان، يبلغان من العمر 36 و54 سنة.

وتم تحويل جثتي الضحيتين، من طرف إسعافات الحماية المدنية، إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى 01 نوفمبر.

وسخرت مصالح الحماية المدنية لهذا التدخل، سيارة إسعاف، وشاحنة إنقاذ.