وفاة شخصين غرقا في البحر بعين تموشنت

تمكنت مصالح الحماية المدنية، منتصف نهار اليوم الجمعة، من إنتشال جثثي غرقين إثنين في البحر بولاية عين تموشنت.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، غرق الضحيتين، في البحر، بمنطقة صخرية قرب شاطئ البئر، ببلدية بني صاف.

وأضاف ذات المصدر، أن الضحيتين من جنس ذكر، ويبلغان من العمر 17 و18 سنة. حيث تم تحويلهما إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.

وسخرت مصالح الحماية المدنية لهذه العملية، غطاسين وحارسين موسمين، وسيارة إسعاف.