وفاة شخصين غرقا وإنقاذ 1320 آخرين خلال يوم!

توفي شخصان، وتم إنقاذ 1320 شخصا آخرين، من حوادث الغرق التي وقعت بمختلف ولايات الوطن، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، فقد بلغ إجمالي التدخلات، 4735 تدخلًا، بمعدل تدخل كل 18 ثانية.

وبالنسبة لحوادث الغرق، سجلت مصالح الحماية المدنية، 1782 تدخلا، تم خلالهم إنقاد 1320 شخصا، وتسجيل حالتي وفاة.

وفيما يخص حوادث المرور، سجلت مصالح الحماية المدنية، 205 تدخلات، في عدة حوادث، أسفرت عن وفاة 5 أشخاص، وجرح 251 آخرين.