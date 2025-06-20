وفاة شخصين غرقا وإنقاذ 151 آخرين خلال 24 ساعة!

تمكنت مصالح الحماية المدنية، من إنقاذ 151 شخصا من الغرق، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، فيما تم تسجيل وفاة شخصين غرقا.

وحسب حصيلة نشرتها المديرية العامة للحماية المدنية، بلغ إجمالي التدخلات خلال نفس الفترة، 3870 تدخلًا، بمعدل تدخل كل 22 ثانية.

وبالنسبة لحوادث الغرق، سجلت مصالح الحماية المدنية، 262 تدخل تم خلالهم إنقاذ 151 شخص، فيما تم تسجيل حالتي وفاة.

وفيما يخص حوادث المرور، سجلت مصالح الحماية المدنية، 236 تدخل، أسفرت عن تسجيل 319 جريحًا، و5 حالات وفاة.