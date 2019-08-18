وفاة شخصين غرقا وإنقاذ 794 آخرين خلال يوم

قام جهاز حراسة الشواطئ والأستجمام، بـ1110 تدخل، سمح بإنقاذ 794 شخص من الغرق، خلال الفترة الممتدة بين 17 و18 أوت الجاري.

وحسب حصيلة لمديرية الحماية المدنية، اليوم الأحد، قامت ذات المصالح، بتحويل 59 شخص للمستشفيات، خلال نفس الفترة.

إلى جانب تسجيل وفاة شخص غرقا، بالجزائر العاصمة، على مستوى شاطئ “خلوفي 2″، ببلدية زرالدة.

كما تدخلت مصالح الحماية المدنية في المدية، لإنتشال جثة شاب “19 سنة”، توفي غرقا على مستوى سد للمياه، ببلدية أولاد حلال، خلال نفس الفترة.

من جهة أخرى، قامت وحدات الحماية المدنية، بإخماد 38 حريقا، منها، 14 حرائق غابات، و6 حرائق أحراش، و12 حرائق محاصيل.

تسببت هذه الحرائق، في خسائر قدرت بـ445 هكتار مساحة غابية، و231 هكتار مساحة أدغال، و69 هكتار مساحة أحراش وحشائش.

بالإضافة إلى احتراق 520 حزمة تبن، و2615 شجرة مثمرة، و131 نخلة، خلال ذات الفترة، يضيف البيان.