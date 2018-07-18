وفاة شخصين غرقا وسقوط مميت لثلاثيني من كورنيش شنوة في تيبازة

لقي شخصين حتفهم خلال ال48 ساعة الأخيرة بولاية تيبازة حسب ما أعلنت عنه الحماية المدنية.

وحسب ذات الهيئة، فإن فقد تم تسجيل وفاة شخصين غرقا وسقوط مميت لثلاثيني من كورنيش شنوة بتيبازة.

حيث تم إنتشال جثة غريق قاصر يبلغ 15 سنة ينحدر من ولاية هلك بالشاطئ الصخري ممنوع للسباحة “الأثار الرومانية” بالحمدانية.

فيما توفي شخص ثاني غرقا يبلغ من العمر 38 سنة بشاطئ صخري ممنوع للسباحة بعين تاقورايت.

في حين هلك ثلاثيني إثر سقوط مميت من كورنيش شنوة الذي يعد قبلة للسواح، بعد أن فقد توازنه وهو يأخد صورا فوتوغرافية للذكرى.