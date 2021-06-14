وفاة شخصين في إصطدام قطار كوراديا بسيارة في النعامة
خلف حادث مرور مروع، وقع مساء اليوم الإثنين، وفاة شخصين.وتمثل الحادث في اصطدام بين قطار كوراديا وسيارة سياحية.ووقع الحادث ببلدية النعامة على خط السكك الحديدية.
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خلف حادث مرور مروع، وقع مساء اليوم الإثنين، وفاة شخصين.وتمثل الحادث في اصطدام بين قطار كوراديا وسيارة سياحية.ووقع الحادث ببلدية النعامة على خط السكك الحديدية.
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