وفاة شخصين في إصطدام قطار كوراديا بسيارة في النعامة

أخبار الجزائر
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وفاة شخصين في إصطدام قطار كوراديا بسيارة في النعامة
بقلم نادية بن طاهر

خلف حادث مرور مروع، وقع مساء اليوم الإثنين، وفاة شخصين.وتمثل الحادث في اصطدام بين قطار كوراديا وسيارة سياحية.ووقع الحادث ببلدية النعامة على خط السكك الحديدية.

حادث مرور

حادث مرور

حادث مرور

حادث مرور

حادث مرور

حادث مرور


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