وفاة شخصين في اصطدام شاحنة بسيارة في الجلفة

لقي شخصان حتفهما، وأصيب 3 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة في حادث مرور وقع ليلة أمس بين ولايتي الجلفة و الاغواط، حسب ما علم من مصالح الحماية المدنية.

و كشف مصدر لـ”النهار أونلاين”، أن هذا الحادث المروري المميت الذي وقع في حدود في حدود الساعة 23 سا 08 د، تمثل في اصطدام مباشر بين شاحنة “هيونداي” ذات ثلاجة وسيارة “إكسنت”.

ووقع الحادث، على مستوى الطريق الوطني رقم 01 بالمكان المسمى “جسر بنعام” عندالنقطة الكيلومترية 309 حوالي 09 كلم في المخرج الجنوبي لعاصمة الولاية.

وحسب ذات المصدر، أسفر هذا الحادث، عن وفاة شخصين في عين المكان يبلغان من العمر 60 و50 سنة، وإصابة 3 آخرين بجروح، تتراوح أعمارهم بين 34 و43 سنة.

وتم تقديم الاسعافات الأولية اللازمة للجرحى، وتحويلهم الى المستشفى فيما تم نقل الضحيتين الى مصلحة حفظ الجثث.