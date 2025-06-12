وفاة شخصين في حادثين متفرقين بالشلف وأدرار

لقي شخص حتفه، صبيحة اليوم الخميس، إثر حادث مرور بولاية أدرار.

وحسب بيان الحماية المدنية، فإن الأخيرة تدخلت على الساعة 06 صباحا من أجل حادث إنحراف وإنقلاب سيارة على مستوى الطريق الوطني رقم 6 ببلدية و دائرة أدرار

وخلف الحادث وفاة شخص تم تحويله إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.

وفي حادث سير آخر، سجلت الحماية المدينة وفجأة شخص حالة 01 وفاة في ولاية الشلف.

وأشار بيان المصاحة ذاتها، إلى أنها تدخلت على الساعة 06 سا 32 د من أجل حادث إنحراف و إنقلاب جرار فلاحي، ببلدية مصدق، دائرة المرسى.

وخلف الحادث وفاة شخص ذكر تم تحويله إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.