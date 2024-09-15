وفاة شخصين في حادثي مرور بالجلفة وسوق أهراس

لقي شخص حتفه، اليوم الأحد، إثر حادث إنحراف وإنقلاب سيارة بالطريق الوطني رقم 01 بمنطقة أم الخشب، في الجلفة.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، خلف الحادث وفاة شخص من جنس ذكر يبلغ من العمر 20 سنة.

حيث تم تحويل جثة الضحية، إلى مصلحة حفظ الجثث وإصابة إثنين آخرين بجروح مختلفة. تم إسعافهما ونقلهما إلى المستشفى المحلي.

كما تدخلت مصالح الحماية المدنية، اليوم الأحد، من أجل حادث إصطدام سيارة بدراجة نارية بحي بشيشي الهاشمي في سوق أهراس.

وخلف الحادث حالة وفاة شخص من جنس ذكر يبلغ من العمر حوالي 20 سنة، حيث تم تحويله إلى مصلحة حفظ الجثث. وإصابة آخر من جنس ذكر يبلغ من العمر 25 سنة، تم إسعافه ونقله إلى المستشفى.