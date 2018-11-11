وفاة شخصين في حادثي مرور بوهران

لقي رجل وإمرأة يبلغان من العمر 56 و76 سنة حتفهما في حادثي مرور متفرقين وقعا أمس السبت بوهران.

وحسب مصالح الحماية المدنية فإن الحادث الأول وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 11 بسيدي البشير الرابط ما بين وهران ومستغانم.

خلف وفاة إمرأة في العقد السابع من العمر دهيتها سيارة اين لفظت انفاسها الأخيرة بعين المكان .

وقد تم نقل جثة الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى وهران الجامعي.

في حين تهثل الحادث الثاني في هلاك رجل في العقد الخامس من عمره دهسته سيارة على مستوى طريق الجوالق.

حيث توفي بعين المكان وقد تم تحويل جثثه نحو مصلحة حفظ الجثث بالمؤسسة الإستشفائية الجامعية لوهران أول نوفمبر.